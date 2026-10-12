Sandro Kulenovic è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Era lì pronto a segnare sfruttando gli errori...

"Sono felicissimo prima per la vittoria di squadra, avevamo bisogno dei tre punti. Meritavamo forse di più, in un inizio difficile. Sono contento anche per il mio gol, con un po' di fortuna ma non arriva niente per caso. Siamo felici".

Ecco invece le dichiarazioni a DAZN.

Ci potete raccontare le emozioni di questa vittoria?

"Sono di sicuro 3 punti molto importanti per la squadra, percome abbiamo lavorato queste tre settimane. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile. Abbiamo meritato questa vittoria, siamo molto felici e bisogna continuare così".

Cos'è cambiato quest'anno? Due gol in due partite, cosa c'è dentro di te?

"Quando cambi il club e il paese è un po' difficile, ci metti qualche mese di ambientamento. Adesso con la nuova stagione, ho avuto la occasione di lavorare con la squadra in ritiro estivo. Abbiamo lavorato molto duro. Ci sono un po' abituato e adesso è un po' più facile"