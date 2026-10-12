Kosta Runjaic è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Ieri era ottimista, voleva una prova importante. Ha trovato la quarta sconfitta, cosa succede?

"Io sono sempre ottimista nella vita. Io penso che abbiamo giocato una gara solida, perdiamo per un grave errore. Si è trattato di una carenza di comunicazione. Se fai questi errori capita di perdere"

Quanto ha vinto il Torino e quanto ha perso l'Udinese?

"Non abbiamo segnato, questo è un tema. L'errore difensivo è grave, anche sul primo gol. Complimenti al Torino, il mio lavoro sarà di tenere la squadra unita. Sono dispiaciuti, bisogna incoraggiarli"

Cosa vi portate di positivo da questa gara? Come si lavora con i ragazzi?

"Ogni partita ha sempre aspetti positivi, Una di queste è Solet, anche Ekkelenkamp. Dobbiamo spingere ed essere consapevoli in attesa del rientro degli infortunati. Ho chiara la situazione".