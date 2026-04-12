Un gol per tempo, tre punti e la salvezza. Questo è stato Torino-Verona, che ha visto i torinesi imporsi per 2-1. Vantaggio di Simeone, pareggia Bowie e in avvia di ripresa arriva la firma definitiva sul match di Casadei. Una vittoria importante, dato che ora i granata potranno guardare al finale di stagione con più serenità. Ecco l'analisi degli episodi più discussi della sfida.

Regolare il pareggio di Bowie

Giusto annullare il gol ad Adams

Da un rinvio di Montipò, Bove si piazza davanti a Ismajli. Il centrale granata scivola e apre un’autostrada all’attaccante avversario, che si invola verso la porta di Paleari. Arrivato all’altezza della lunetta, calcia col mancino e batte l’estremo difensore granata. Il gol del Verona arriva improvvisamente al 38' del primo tempo, ma non mancano le proteste dei giocatori granata sul modo in cui lo scozzese si era liberato da Ismajli. Il consulto al VAR reputa corretta la manovra dell'attaccante scaligero. Gol dunque regolare, il giocatore fa peso sul proprio fisico per contrastare e mandare a vuoto il difensore albanese.Al decimo della seconda frazione di gioco il Torino trova il terzo gol. Un altro assist di Obrador, questa volta all'indirizzo di Ché Adams. Cross tra l'altro di pregevolissima fattura per lo spagnolo: gran stacco di testa dell'ex Southampton che insacca quello che poteva essere il suo secondo centro consecutivo. Proprio così, perché dopo una revisione al VAR la rete viene annullata. Ad inizio dell'azione infatti Simeone era partito in posizione di fuorigioco. Questione di millimetri, ma quanto basta per decretare l'annullamento del gol dello scozzese.