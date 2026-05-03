Torna alla sconfitta il Torino di Roberto D'Aversa che fa una brutta figura sul campo dell'Udinese, nel match del 35° turno di Serie A. I granata vengono penalizzati da due evidenti errori difensivi in occasione dei due gol segnati dai bianconeri. Non sono state le uniche incertezze dei giocatori del Toro nel corso di questa partita, soprattutto nella metà campo difensiva. La prima rete nasce da un fallo laterale su cui non ha funzionato nulla e il secondo gol giunge da un altro corner, come già visto nella scorsa gara in casa contro l'Inter.

Errore in difesa del Torino: Obrador sbaglia la scelta e l'Udinese passa in vantaggio

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Come si nota nell'immagine 1, l'azione da gol dell'Udinese parte da una rimessa laterale battuta sulla sinistra all'altezza della trequarti offensiva per i friulani.

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Il primo che interviene sul pallone è Coco (immagine 2) che però tocca il pallone con la pancia ma non lo controlla mai e finisce col perderlo, regalandolo all'Udinese.

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Interviene quindi Solet che mette a sedere Ilkhan e scappa a Gineitis grazie a un ottimo gioco di gambe (immagine 3).

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Solet serve poi Ekkelenkamp che tiene bene il pallone in area e riesce ad attirare su di sé molti difensori del Torino, come si può osservare nell'immagine 4.

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Ekkelenkamp mette poi il pallone basso in mezzo dove c'è Obrador che fa una buona diagonale e arriva per primo sulla palla avendo tutto il tempo per mandare via il pericolo. L'esterno spagnolo sbaglia però la scelta e finisce per inciampare quasi sulla sfera a causa della pressione di Ehizibue alle sue spalle. Il giocatore bianconero mette infatti il piede destro a due passi dalla porta e riesce a fare gol approfittando dell'incertezza di Obrador: la squadra di Runjaic passa così in vantaggio per 1-0 nel primo minuto di recupero del primo tempo.

Paleari non esce con il giusto tempismo e i friulani fanno 2-0

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Il secondo gol dell'Udinese - che piega definitivamente il Torino - arriva al 51'. I bianconeri riescono infatti a piegare i granata con un gol subito poco dopo l'intervallo che nasce da un calcio d'angolo dalla bandierina sinistra, come si nota nell'immagine 1. Nella medesima foto si può vedere anche Paleari che inizialmente rimane in porta.

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A fare gol di testa è Kristensen che approfitta di un'uscita tardiva di Paleari e di una marcatura a zona che non ha funzionato nelle fila del Toro. Il difensore del club friulano riesce infatti a inserirsi bene tra le maglie di Simeone e Obrador andando benissimo in aria con il tempo giusto e a colpire in rete. Decisiva quindi anche l'uscita tardiva del portiere granata che ormai non può più raggiungere il pallone con i pugni.