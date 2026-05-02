Seguite qui con noi su Toro News l'avvicinamento a Udinese-Torino, che andrà in scena al Bluenergy Stadium
TN Radio: "Come lo vedreste un ritorno di Vanoli?"
13:45 - Anche l'Udinese è in campo per la perlustrazione del terreno di gioco
13:42 - Nella mattinata il Torino ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione di D'Aversa per la gara contro l'Udinese: I CONVOCATI DEL TORINO
13:36 - Torino in campo per la perlustrazione
13:32 - Entrambe le squadre sono arrivate al Bluenergy Stadium con i pullman
13:30 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio della gara che deciderà la seconda edizione della Coppa Pizzul
Lettrici e lettori di Toro News, seguite qui con noi l'avvicinamento alla gara delle 15:00: al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Torino, gara valevole per la 35° giornata di Serie A. Qui la diretta minuto per minuto di tutti gli avvenimenti pre-partita grazie ai nostri inviati a Udine.
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