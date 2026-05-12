Cairo è salito ieri a Superga in forma privata, il mercato del Toro con Falcone e Sebastiano Esposito tra i nomi, D'Aversa prepara le ultime due partite e la docuserie in uscita su Sky: le ultime notizie riguardanti il Toro sui giornali in edicola oggi.

Tuttosport apre con il mercato del Toro in vista della prossima stagione. Il nome più caldo per la porta è quello di Wladimiro Falcone del Lecce. Su di lui si espresso l'ex portiere granata Luca Marcheggiani: "Falcone è un portiere che merita uno step di crescita. Meriterebbe di giocare in un club come il Toro. E sono sicuro al 100% che al Toro farebbe bene". Marcheggiani ha anche fatto i complimenti a Paleari per la stagione e si è soffermato, poi, sull'ambiente granata, ritenendo necessario creare entusiasmo in una pizza come quella del Toro. Al derby la squadra di D'Aversa potrà regalarsi una grande soddisfazione. Domenica il Torino è atteso dal Cagliari, dove mancherà ancora Ismajli, che proverà a recuperare dall'infortunio per il derby. Intanto contro i sardi, i granata potrebbero sondare il terreno per un altro nome gradito per l'attacco: Sebastiano Esposito, su cui hanno puntato gli occhi anche Como, Lazio e Napoli. Focus anche sulla nuova docuserie Sky per ricordare lo Scudetto di cinquant'anni fa, con le voci dei protagonisti, in uscita il 15 maggio.

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L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tratta la visita di Cairo a Superga nella giornata di ieri. Il patron granata, che il 4 maggio non si era fatto vedere alla Basilica, è salito al Colle in forma privata con la famiglia e Don Ballarin, parente dei fratelli Aldo e Dino. Focus anche sulle ultime due giornate di campionato. D'Aversa prepara le sfide contro Cagliari e Juventus e potrebbe migliorare lo score di Vanoli( 44 punti) della passata stagione in caso di almeno un punto ottenuto. Mentre se dovesse vincere entrambe le partite eguaglierebbe il primo anno di Juric, che toccò quota 50 punti.

La Stampa dedica uno spazio a Cairo e la sua visita a Superga. Il 4 maggio aveva evitato di presentarsi per evitare ulteriori scontri con la tifoseria granata, già in protesta. Una settimana dopo ha deciso di recarsi a Superga per omaggiare il Grande Torino.

Sul Corriere della Sera le parole di alcuni giocatori alla presentazione in anteprima al cinema Lux della docuserie Sky: "Toro 1976, Lassù qualcuno ti ama". Ciccio Graziani ammette tutta la sua emozione, affermando che quella squadra con lo Scudetto vinto si è avvicinata agli Invincibili. Il suo "gemello del gol" Paolino Pulici ricorda la sintonia in campo con Graziani: "Ci bastava uno sguardo, un occhiolino". Spazio anche alle risate con Eraldo Pecci che racconta un aneddoto: "Avevo appena saputo del mio trasferimento in granata, vado in discoteca e vedo la mia fidanzata con un altro. Ero del Toro da un’ora e avevo già le corna". La docuserie è composta da tre puntate e uscirà venerdì 15 maggio alle 21 e alle 22.