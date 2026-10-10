L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sul reparto offensivo a disposizione di Abate. L'attacco del Toro può finalmente contare su tutte le sue armi. "Cinque su cinque, tutti arruolabili. Mai, finora, il Toro aveva avuto a disposizione l’intero arsenale offensivo. Un’abbondanza che offre ad Abate più soluzioni in vista del posticipo di lunedì sera contro l’Udinese". Ora le alternative non mancano e Abate può confermare il 3-5-1-1 con Vlasic alle spalle di un'unica punta o riportare il 3-4-1-2, che si può trasformare in un 3-4-2-1, della vittoria di Firenze, con il croato più Adams e Simeone. Il più carico di tutti sembra essere proprio il Cholito: "più che mai determinato a firmare il primo gol in Serie A della sua stagione, dopo quello in Coppa Italia contro la Carrarese". Ora il cast granata si allarga. Per cambiare copione, però, - conclude Corriere Torino - servirà trasformare l’abbondanza in occasioni e gol.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino