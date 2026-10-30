"Ho fatto investimenti e tenuto chi era richiesto": parla Urbano Cairo (VIDEO)

«Buona par­tenza» Cairo al Fila­del­fia pro­muove il Toro. In apertura esordisce così il Corriere Torino che nell'edizione quotidiana del giornale riporta parte dell'intervista fatta da Urbano Cairo a Radio Rai, in particolare al programma "Un giorno da pecora" in cui è stato ospite. Il presidente granata promuove l'avvio di stagione del Toro che dopo qualche difficoltà si sono rialzati alla grande. "Col Como abbiamo fatto una buo­nis­sima par­tita". La soddisfazione non viene solo dalle vittorie ma da come ha giocato la squadra in generale anche nell'ultima partita in casa. Cairo ci tiene inoltre a dare i meriti al tecnico scelto in estate dalla dirigenza granata: "Abbiamo un bravo allenatore". Per poi tornare a parlare dei suoi investimenti sul Toro, e a come abbia tenuto dei giocatori che si potevano vendere, e vengono subito in mente i nomi di Cacciamani e Gineitis.