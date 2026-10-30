Ecco tutte le novità in edicola di oggi riguardo al Toro
"Ho fatto investimenti e tenuto chi era richiesto": parla Urbano Cairo (VIDEO)
«Buona partenza» Cairo al Filadelfia promuove il Toro. In apertura esordisce così il Corriere Torino che nell'edizione quotidiana del giornale riporta parte dell'intervista fatta da Urbano Cairo a Radio Rai, in particolare al programma "Un giorno da pecora" in cui è stato ospite. Il presidente granata promuove l'avvio di stagione del Toro che dopo qualche difficoltà si sono rialzati alla grande. "Col Como abbiamo fatto una buonissima partita". La soddisfazione non viene solo dalle vittorie ma da come ha giocato la squadra in generale anche nell'ultima partita in casa. Cairo ci tiene inoltre a dare i meriti al tecnico scelto in estate dalla dirigenza granata: "Abbiamo un bravo allenatore". Per poi tornare a parlare dei suoi investimenti sul Toro, e a come abbia tenuto dei giocatori che si potevano vendere, e vengono subito in mente i nomi di Cacciamani e Gineitis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA