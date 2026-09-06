"'Il saluto di Paleari al Torino dopo due anni in granata: 'Siete la mia famiglia'". L'edizione odierna de Corriere Torino, oltre alla vittoria sul campo della Fiorentina,si sofferma sull'addio di Alberto Paleari, che lascia il club granata per iniziare una nuova avventura all'AEK Larnaca. Un saluto denso di emozione affidato ai social dopo un'esperienza vissuta intensamente, capace di lasciare un segno profondo nel cuore della tifoseria grazie a doti di grande professionalità, dedizione e umiltà. Il quotidiano ripercorre il percorso dell'estremo difensore classe '92, capace di ritagliarsi uno spazio importante e inaspettato durante il passato campionato: "Arrivato inizialmente con il ruolo di uomo-spogliatoio, Paleari ha saputo conquistare il posto da titolare cogliendo la sua vera grande occasione in Serie A. Prima sotto la guida di Baroni e poi con D'Aversa, ha collezionato ben nove clean sheet in campionato, imponendosi per personalità, leadership e una spiccata capacità di interpretare al meglio il valore e il peso della maglia granata". Le dinamiche del mercato estivo hanno tuttavia stravolto le gerarchie fra i pali del Torino, rendendo inevitabile la separazione: "Con gli arrivi e le puntate della società sul brasiliano Perri e sul giovane Mascardi, il trentaquattrenne portiere è scivolato nelle retrovie come terzo nelle preferenze della gestione tecnica. Una posizione che lo ha spinto a scegliere di rimettersi in gioco all'estero per non rinunciare all'adrenalina della partita domenicale". Nelle sue parole d'addio emerge il forte attaccamento costruito con tutto l'ambiente torinese in dodici mesi ricchi di significato: "Salutare questa città e questi tifosi significa salutare una famiglia, ha espresso con il cuore in mano il portiere. Paleari si congeda così dal mondo granata dopo aver dimostrato sul campo e fuori cosa significhi comprendere fino in fondo l'anima del Toro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.