Anche Corriere Torino si concentra sulla seconda amichevole del ritiro di Pinzolo, dove ieri il Toro ha superato per 1-0 l'Alcione Milano con non poche difficoltà. La formazione titolare ha visto: "Paleari in porta, Coco, Ismajli e Biraghi in difesa e chiavi del centrocampo affidate ancora una volta al giovane Luongo, insieme a Gineitis. Cacciamani si è preso la sua fascia sinistra con Dembélé sul lato opposto del campo. Casadei e Njie sulla trequarti, alle spalle del Cholito Simeone". Il Toro ha provato ad applicare con ordine gli schemi e i movimenti preparati nel corso dell'intero ritiro sotto le indicazioni di un Abate molto attivo, ma la stanchezza si è fatta sentire. Nel corso della ripresa sono poi cambiati tutti gli interpreti con Ismajli, che è stato l'ultimo a lasciare il campo tra i titolari. A bordo campo anche Petrachi e Moretti: "Sono saliti a Pinzolo - come riporta Corriere Torino - per stare vicini alla squadra e nel frattempo continuano a lavorare per i nuovi innesti, in particolare tra difesa e attacco".

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