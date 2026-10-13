L'edizione odierna di Corriere Torino si apre inevitabilmente con la festa del Toro, che supera 2-1 l'Udinese all'Olimpico e si regala tre punti fondamentali. Lo sottolinea lo stesso autore del gol vittoria, Sandro Kulenovic in conferenza stampa: "Avevamo bisogno di questi tre punti dopo un avvio di stagione difficile in cui avremmo meritadi più". A sbloccare il match però è Daniel Bragança che trova la prima rete in granata, ma il vantaggio dura poco e Ekkelenkamp sistema il risultato e chiude il primo tempo sull'1-1. Quello visto è un Toro camaleontico in grado, che si disegna con un 4-4-2 di partenza, in cui non mancano le novità. Abate lancia dal 1' Rodriguez e Oristanio, mentre Vlasic si siede in panchina. Nella ripresa, però, è proprio il croato a cambiare la partita dal suo ingresso in campo. "Ha pagato - scrive Corriere Torino -, anche con un pizzico di fortuna, la scelta di inserire Kulenovic nella ripresa. Il croato si è avventato su un pallone lungo di Vlasic e ha saputo sfruttare un clamoroso errore della retroguardia friulana: Okoye in uscita ha travolto Bertola, spalancando la porta al centravanti croato".

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