Corriere Torino: "Kulenovic scarta i regali"

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"Scusate il ritardo. Sandro Kulenovic si è preso la scena granata tutta in una volta, con due gol pesanti come macigni" esordisce il Corriere Torino su Sandro Kulenovic, in gol contro il Bologna e contro l'Udinese. "Certo, la fortuna gli ha dato una bella mano" sottolinea il quotidiano: "Prima l’intervento bucato di Skorupski, poi l’uscita a vuoto di Okoye: due regali che il ventiseienne croato ha saputo scartare al momento giusto. Ma non basta la buona sorte a spiegare l’impatto del centravanti di Zagabria. Perché la fortuna aiuta gli audaci, soprattutto quelli che affondano il pressing sul portiere in uscita".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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