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Corriere Torino: "Kulenovic scarta i regali"

Corriere Torino: "Kulenovic scarta i regali"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri
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"Scu­sate il ritardo. San­dro Kule­no­vic si è preso la scena gra­nata tutta in una volta, con due gol pesanti come maci­gni" esordisce il Corriere Torino su Sandro Kulenovic, in gol contro il Bologna e contro l'Udinese. "Certo, la for­tuna gli ha dato una bella mano" sottolinea il quotidiano: "Prima l’inter­vento bucato di Sko­rup­ski, poi l’uscita a vuoto di Okoye: due regali che il ven­ti­seienne croato ha saputo scar­tare al momento giu­sto. Ma non basta la buona sorte a spie­gare l’impatto del cen­tra­vanti di Zaga­bria. Per­ché la for­tuna aiuta gli audaci, soprat­tutto quelli che affon­dano il pres­sing sul por­tiere in uscita".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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