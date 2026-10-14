Corriere Torino: "Kulenovic scarta i regali"

"Scu­sate il ritardo. San­dro Kule­no­vic si è preso la scena gra­nata tutta in una volta, con due gol pesanti come maci­gni" esordisce il Corriere Torino su Sandro Kulenovic, in gol contro il Bologna e contro l'Udinese. "Certo, la for­tuna gli ha dato una bella mano" sottolinea il quotidiano: "Prima l’inter­vento bucato di Sko­rup­ski, poi l’uscita a vuoto di Okoye: due regali che il ven­ti­seienne croato ha saputo scar­tare al momento giu­sto. Ma non basta la buona sorte a spie­gare l’impatto del cen­tra­vanti di Zaga­bria. Per­ché la for­tuna aiuta gli audaci, soprat­tutto quelli che affon­dano il pres­sing sul por­tiere in uscita".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.