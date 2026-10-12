L'edizione odierna di Corriere Torino effettua un focus su Rolando Mandragora. Dopo le tre settimane in Nazionale, dove però non ha trovato mai la via del campo, il centrocampista classe '97 è rientrato al Filadelfia e oggi dovrà guidare il centrocampo granata contro l'Udinese. "Al Filadelfia la sua seconda vita in granata è cominciata nel migliore dei modi. Prima il sinistro all’incrocio contro la Fiorentina, al debutto, il più classico dei gol dell’ex. Poi l’assist nell’ultima gara prima della sosta, a Bologna". Proprio stasera Mandragora incontrerà una squadra che conosce molto bene: l'Udinese. "In Friuli ha infatti raccolto 71 presenze e 3 gol in campionato tra il 2018 e il 2021, prima di punire i bianconeri nel 2025 con la maglia viola. La sua missione sarà guidare una mediana che dovrebbe completarsi con Vlasic e Fitz-jim. Rolly - conclude Corriere Torino - sarà anche il tiratore designato sui calci piazzati".

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