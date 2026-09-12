"Il cuore diviso a metà", così parla "Rambo" Policano. Doppio ex della sfida Torino-Roma, in una intervista a Corriere Torino ha parlato dell'imminente sfida tra i granata e i capitolini. "Il ricordo più bello con la maglia granata è la cavalcata europea? Arrivare in finale di una competizione internazionale non è mai semplice: abbiamo eliminato squadre importanti e forti e ce lo siamo meritato. È mancata la ciliegina, la vittoria contro l'Ajax, ma abbiamo dato il massimo". Su Abate e la richiesta del tremendismo: "C'era ai tempi di Pulici e Graziani, poi qualcuno ha provato a seguire le orme di quei grandi calciatori. Abate ha giocato nel Toro e conosce perfettamente l'ambiente e quello che vogliono i tifosi: sudare la maglia, non mollare mai. È la mentalità sulla quale bisogna lavorare". Sulla sfida di lunedì: "Incontrare la Roma in questo periodo non è certo semplice. Ha dimostrato forza, intensità e qualità davanti. Il Toro dovrà stare molto attento in fase difensiva e non concedere niente a Malen, che anche entrando nell'ultima mezz'ora può colpire: in area è micidiale".