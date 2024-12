Corriere Torino: “Ricci, l’uomo del Toro”

Sul percorso del Torino c'è l'ostacolo toscano dell'Empoli. Gli azzurri stanno disputando un buon campionato, guidati da D'Aversa. I granata e sopratutto Vanoli sono pronti ad affidarsi a Samule Ricci, il giocatore che più di ogni altro ha alzato i giri del motore, tenendolo sempre costante. "A soli 23 anni, è ormai una garanzia di affidabilità per tutti gli allenatori. E allora non è un caso che Vanoli non ci abbia mai rinunciato: Ricci è l’unico giocatore del Toro ad aver sempre figurato nell’undici titolare del Toro in campionato. A seconda delle partite può cambiare la collocazione tattica, non la presenza nella formazione iniziale. Samuele in stagione ha già ricoperto tutte le posizioni della mediana granata, spostandosi anche dalla cabina di regia in base ai compagni di reparto scelti dal tecnico".