Torino, Ciammaglichella lascia il ritiro di Prato allo Stelvio: ecco il motivo

Nella partita amichevole giocata sabato pomeriggio contro l'Ingolstadt, è arrivata una brutta notizia per Marco Baroni e per tutto il Torino. il giovane classe 2005 Aaron Ciammaglichella ha infatti subito una contusione al ginocchio e non sembra essere un problema passeggero. Per lui infatti arrivano delle notizie poco rassicuranti e il ritiro è già concluso.

Ciammaglichella fa rientro a Torino: il ritiro in Alto Adige termina con anticipo

Nel corso del secondo tempo dell'amichevole pareggiata 1-1 contro l'Ingolstadt, Ciammaglichella percepiva dolore al ginocchio e così parlando con lo staff medico si è deciso di fare un controllo. Domenica il talentuoso centrocampista cresciuto in granata si è sottoposto a degli esami strumentali per comprendere l'entità di questo infortunio. Gli esiti non devono aver lasciato delle indicazioni favorevoli sui tempi di recupero e visto che restano ancora soltanto sei giorni alla fine del ritiro di Prato allo Stelvio, è stato valutato impossibile un suo recupero in tempi utili. Ecco perché nelle scorse ore Ciammaglichella è tornato a Torino dove osserverà un periodo di riposo per recuperare da questa contusione al ginocchio in vista anche delle prossime amichevoli che la squadra di Baroni giocherà tra fine luglio e inizio agosto.