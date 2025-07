Calciomercato Torino, si lavora in uscita: ecco chi è destinato a partire

Torino in restyling...ma c'è ancora tanto da fare. Alla prima giornata della prossima Serie A si vedrà, verosimilmente, un undici di partenza molto diverso da quello che ha concluso l'annata di Vanoli. I movimenti in entrata - che il Torino ha già completato nel numero di "due" - si accompagneranno ai movimenti in uscita. Non sono poche, infatti, le situazioni che il club granata deve sbloccare: ci sono alcuni elementi che difficilmente potranno trovare spazio all'ombra della Mole. Tra le trattative in uscita che Vagnati sta portando avanti, dunque, non c'è soltanto quella legata a Vanja Milinkovic-Savic, al momento non ancora conclusa ma con il portiere serbo che è destinato a vestire il tricolore nella prossima stagione. Vediamo quindi chi sono gli altri elementi destinati a partire in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, centrocampo e attacco: le trattative in uscita

Spostandoci nella zona centro-offensiva, troviamo innanzitutto Emirhan Ilkhan. Il classe 2004 nella scorsa stagione non ha avuto modo - causa di un infortunio - di mostrare il proprio potenziale e difficilmente potrà farlo nella prossima stagione. Anche Aaron Ciammaglichella non è al centro del progetto, momentaneamente. Il classe 2005, in prestito alla Ternana, è cresciuto con il trascorrere del tempo.Ora un infortunio complica la sua valutazione: Ciammaglichella è tornato a Torino a causa di un fastidio rimediato nella sfida contro l'Ingolstadt. Per entrambi i giocatori il Torino può valutare un prestito, ma c'è da considerare anche la situazione di Tameze. Il centrocampista francese con Vanoli non ha trovato spazio, ora prova a convincere Baroni di meritarsi ancora una chance ma non è affatto scontato. Se dovesse partire lui - che gode delle attenzioni della Cremonese - allora Baroni potrebbe anche pensare di tenere alla sua corte uno dei due giovani sopra citati. Inutile, poi, citare Kevin Haveri, il cui percorso in granata è destinato ad interrompersi senza neanche una partita in prima squadra. Su di lui gli occhi del Livorno. In attacco forse l'incognita maggiore: Tonny Sanabria. Ad inizio mercato, con le attenzioni di Pisa, Cremonese e Verona, sembrava certa la partenza del paraguayano. Ora, a maggior ragione con il cambio di posizione, è tutto meno sicuro. Baroni, infatti, sia in allenamento che nel primo test amichevole ha impiegato Sanabria come trequartista, sulla falsariga di Dia alla Lazio nella scorsa stagione. Potrebbe essere una nuova rinascita per l'ex Genoa che ha sempre dimostrato buone qualità ma pessime capacità realizzative. Il Torino valuta, ma ora esiste anche la possibilità che Sanabria rimanga a Torino.