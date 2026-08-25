"A poco meno di ven­ti­quattr’ore di distanza, la sto­ria si ripete". L’edizione odierna de il Corriere Torino, , dorso locale del Corriere della Sera, si focalizza sulla sconfitta della formazione Primavera granata nella gara d'esordio del campionato. A poco meno di ventiquattr’ore dal KO della prima squadra, la storia si ripete al centro sportivo Vismara di Milano: "il Milan sconfigge nuovamente il Torino con il punteggio di 3-2, trovando il gol decisivo in pieno recupero al minuto 93. Una battuta d'arresto dal forte retrogusto di beffa per i ragazzi guidati da mister Baldini, capaci di riprendere per due volte la partita grazie alle reti del capitano Tonica e di Ferraris, prima di cedere all'ultimo assalto rossonero firmato da Dotta". Nel resoconto del match, il quotidiano sottolinea la prova di grande carattere dei granata: "La squadra di Baldini ha sfiorato persino il colpaccio con il torinese classe 2007 Ferraris sul 2-2, poco prima del finale thriller che ha premiato i padroni di casa. In copertina vanno anche l’assist-man Kugyela e il trascinatore Conzato". Dopo aver chiuso la prima frazione sotto di una rete per la stoccata di Tartaglia al 21’, il Toro trova il primo pareggio al 57' grazie a un'incornata imperiosa di Tonica. Subito il 2-1 di Zanaga al 75', i granata riequilibrano i conti all'80' con Ferraris, lesto a ribadire in rete una palla finita sul palo, prima di sfiorare il vantaggio e subire la beffa sul gong della gara. Infine, il giornale segnala i prossimi appuntamenti di campionato e del settore giovanile granata: "Domenica alle ore 11 ci sarà la prima uscita casalinga per la squadra di Baldini, che ospiterà il Lecce. Giovedì a Cuneo sarà ancora Toro-Milan, questa volta per l'Under 16 impegnata nel torneo "Alba dei Campioni", la manifestazione organizzata a sostegno della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

Aggiungete Toro News alle vostre fonti preferite su Google! Ecco come fare