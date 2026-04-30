La conferma di D'Aversa al Toro, i contatti con Gattuso, un omaggio per la morte di Riccardo Faletti e un focus su Ilkhan: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

Sulle colonne del Corriere Torino sono riportate le dichiarazioni di Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d'Italia a Roma, sull'operato di D'Aversa e sulla possibilità che il tecnico resti anche per il futuro. Il presidente si è complimentato con l'allenatore ex Empoli per i risultati ottenuti, dichiarando che sarà di Petrachi il compito di stabilire chi siederà sulla panchina del Toro nella prossima stagione.

Tra le pagine de La Stampa si può trovare una dedica alla tragica scomparsa del dottor Riccardo Faletti, consulente del Torino FC: "Radiologo affermato, empatico e collaborativo con i colleghi, sempre disponibile con i suoi pazienti. Da UniTo a Irccs Candiolo, al Torino Football Club, il ricordo del professor Riccardo Faletti morto a 46 anni". Il quotidiano si sofferma poi sulle possibili scelte di D'Aversa per l'Udinese, con il tecnico che pensa di riproporre Casadei, Zapata, ex del match e Marianucci per la necessità di avere muscoli in mezzo al campo. Infine, c'è spazio anche per un focus sugli interventi strutturali al complesso di Superga. Sono previsti infatti una modifica degli interni del convento in funzione del visitatore e la nascita entro il 2029 di un punto accoglienza, un bookshop, una caffetteria e laboratori.

"Toro, sale Gattuso", così titola Tuttosport, che analizza la situazione allenatore in casa Torino, con i contatti avvenuti tra il tecnico calabrese e Petrachi. Cairo, già in trattativa con l'ex ct della Nazionale nel 2023 e nel 2024, nel frattempo temporeggia sul futuro di D'Aversa, dichiarandolo come ancora in fase di valutazione. In caso di mancata conferma, c'è anche la pista Juric. Il patron del Toro ha poi speso elogi per De Rossi, accostato di recente alla panchina granata, che però resterà al Genoa. Il quotidiano aggiunge inoltre il mancato rinnovo di contratto di Valentino Lazaro, pronto a far le valigie a fine stagione. Sulle sue tracce il Palmeiras e un club qatariota. Sulla testata torinese spazio alle parole di sostegno per D'Aversa di Franco Semioli, ex ala destra del Torino, ora allenatore del Moncalieri femminile. "Bravo, Roby: eri già un duro", questo il titolo scelto da Tuttosport. Semioli è stato compagno del tecnico di Stoccarda già nel 2022 tra le file della Ternana e ha affermato che già da allora D'aversa possedeva lo spirito da Toro.

La Gazzetta dello Sport dedica invece un focus a Ilkhan e al suo momento positivo. La Rosea tesse le lodi del gioiello turco del Torino, che contro l'Inter è stato autore di un'ottima prova, fornendo l'assist a Simeone e dando idee e ritmo alla manovra granata. "Contro l'Inter il turco ha mostrato stile e piedi buoni, ora ha quattro partite per costruire il futuro in granata" argomenta l'edizione odierna del giornale del gruppo RCS. "Meritava di giocare, mi aveva messo in difficoltà con il livello dei suoi allenamenti", le parole di D'Aversa prima di Torino-Inter. Fiducia ripagata e ora caccia alla conferma per il play granata classe 2004.