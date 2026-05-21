L'allenamento granata a porte aperte in vista del derby torinese, la ricerca del nuovo portiere, il futuro da stabilire di qualche giocatore del Toro e le parole di Camolese: queste le principali tematiche relative al mondo granata sui quotidiani odierni.

Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un articolo dedicato all'allenamento a porte aperte al Filadelfia previsto per la mattina di sabato 23 maggio, alla vigilia di Torino-Juventus. Così il quotidiano su questa novità: "Tifosi sugli spalti sabato pomeriggio per l'ultimo allenamento del Toro alla vigilia della stracittadina. In difesa D'Aversa ritrova Ismajli". In più l'edizione torinese dedica una news anche alla presentazione dell'evento "Partita più bella del mondo", che si terrà al centro sportivo Malabaila di Canale dal 12 al 14 giugno. Nei match si affronteranno dieci squadre miste provenienti dai centri di oncoematologia di tutta Italia ma anche dell'estero e a rappresentare Torino ci sarà l'ospedale Regina Margherita.

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa, propone un'intervista a Giancarlo Camolese, ultimo allenatore granata a fermare la Juventus per due volte nello stesso campionato, in coincidenza del giorno in cui ricorre il suo esordio da giocatore con la Prima Squadra del Toro. "Serve giocare da Toro" - commenta l'ex tecnico del Torino, per rompere il tabù che vede i granata mai imbattuti nei derby della Mole stagionali da 24 anni. C'è spazio poi poi per un approfondimento su Gineitis, che tornerà dalla squalifica domenica ed è alla ricerca del suo primo gol in campionato.

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Tuttosport oggi dedica ampio spazio alla ricerca del nuovo portiere da parte della società granata: "Dopo aver perso la scommessa Israel la società granata quest'estate non potrà sbagliare la decisione sul nuovo titolare". I nomi sul tavolo per sostituire Israel, dato in uscita, con sondaggi dalla Spagna, sono quelli di Wladimiro Falcone del Lecce e Lorenzo Montipò del Verona. Il giornale torinese dedica poi uno spazio a Paleari, titolando: "Adesso c'è Paleari. Super all'andata ma futuro da riserva". Rinnovo fino al 2027 per l'attuale portiere titolare del Toro, che però nei piani della società è destinato al ruolo da secondo per la prossima stagione. Infine, il quotidiano dedica una pagina sul futuro in bilico di Obrador e Prati, con il Torino che non ha ancora deciso sui rispettivi riscatti dei prestiti e sulle sirene tedesche per Ilic.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un focus a Vlasic, definito anima del Toro, in vista del derby della Mole. "Il gol alla Juve nel gennaio 2025 lo ha reso leader. Con i suoi strappi può accendere l'attacco granata" - così argomenta la Rosea, con il trequartista croato diventato da allora il punto di riferimento tattico dei granata: "Vlasic. L'uomo derby". Il quotidiano spiega poi anche il ritorno in gruppo di Ismajli e le condizioni di Marianucci ancora da valutare in vista del derby.