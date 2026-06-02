Vacanze o nazionali? Una scelta valida, forse, per i giocatori. Ma non per chi, oggi più che mai, deve impostare i prossimi tre mesi per poter impostare al meglio la prossima stagione. Lo sa chi, in società, mentre cerca di scegliere chi sarà la guida tecnica del Toro da qui e per la prossima stagione, cerca anche di comprendere come sistemare al meglio l'organico. In questo caso, come sistemare al meglio l'attacco. Che non è, però, l'unico reparto su cui vale la pena porre l'accento.

La Gazzetta dello Sport evidenzia la notizia dell'abbandono del ritiro della nazionale albanese da parte di Ardian Ismajli con un taglio estremamente legato al Toro: il difensore ex Empoli era stato convocato da Maran per le due amichevoli in programma tra domani e sabato ma, a seguito di un colloquio con lo staff medico, ha scelto di tornare a Torino. La motivazione? Ismajli, nonostante avesse recuperato per l'ultima di campionato, veniva da un lungo periodo di stop a causa di un problema fisico. Allora la decisione di lasciare il ritiro e continuare con il programma personalizzato messo a disposizione dal club. L'obiettivo, scrive la Gazzetta, è quello di presentarsi al meglio per la ripresa degli allenamenti e, poi, successivamente, per il ritiro: Ismajli vuole essere il punto fermo del Toro che verrà.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, si guarda sia fuori che dentro... Tuttosport, mentre segnala il giovane Mascardi dello Spezia come elemento per rinforzare la porta ed evidenzia le richieste di Ventura, che, per prendere posto in società, vorrebbe un ruolo, magari da DT, e un potere decisionale, segnala anche come il club granata stia cercando una soluzione alla situazione di Duvan Zapata. Il contratto del colombiano scade a giugno 2027, con una clausola, però, che permette al club di poter pagare una penale di 2 milioni di euro lordi interrompendo anticipatamente il rapporto, risparmiando, così, 3 milioni di euro lordi dallo stipendio del numero 91. Una scelta che il Torino sembra aver accantonato, mentre avrebbe aperto un dialogo per un rinnovo del giocatore per un ulteriore anno, fino, quindi, al 2028, con la possibilità di spalmare, in qualche modo, lo stipendio di 5 milioni di euro lordi in due stagioni, inserendo più bonus legati a presenze, marcature e dati di campo.

Certo, non può essere l'unica soluzione. Per quanto riguarda il proprio attacco, il Torino ha già cominciato a guardare al di fuori del proprio organico. In particolare Petrachi, come riporta La Stampa, starebbe già sondando il profilo di Sebastiano Esposito, su cui sono anche club come Lazio e Como e per il quale le richieste del Cagliari non sono basse: intorno ai 15 milioni di euro. Nel mentre monitora anche Francesco Camarda, attaccante del Milan di grandissimo talento ma messo in ombra, nella sua stagione al Lecce, da un infortunio. Così come è da tenere d'occhio il profilo di Bogdan Popov, attaccante ucraino di 19 anni dell'Empoli, come elemento giovane e di prospettiva.

A fare da contorno a questo momento, calcistico e sportivo, è l'asta organizzata da Bolaffi, che si terrà nella giornata di venerdì 5 giugno. Al Toro questo contesto assume un valore particolare perché all'asta c'è "lo scudetto tricolore originale applicato sulle maglie granata del secondo dopoguerra", come scrive Corriere Torino. Un pezzo rarissimo, in tessuto, cucito a mano: all'epoca aveva il problema che dopo pochi lavaggi scoloriva, per questo lo cambiavano spesso. Questo fa del pezzo un prodotto di ulteriore preziosità: il prezzo stimato si aggira tra i 1750 e i 2000 euro. A questo si aggiunge una medaglia commemorativa in oro 18 carati con i trofei vinti dal Grande Torino, tra gli scudetti e le Coppe Italia. Era stato donato nel 1949 da Ferruccio Novo a un collaboratore esterno del club: il prezzo del cimelio è stimato tra i 1500 e i 2000 euro.