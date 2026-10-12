L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte di Abate in vista del match delle 20:45 contro l'Udinese. Il tecnico granata ha avuto tre settimane di tempo, seppur con una rosa notevolmente ridotta, per studiare e preparare le mosse da adottare. "Così la nuova epoca del Toro riparte nel segno delle due punte, dei due attaccanti di ruolo. Se non è una prima volta, davvero poco ci manca". Solo contro il Sassuolo, Abate ha schierato la coppia formata da Simeone e Adams, poi il sistema prediletto dal Toro è stato il 3-5-1-1 con Vlasic alle spalle di una punta. "Oggi, contro l’Udinese, le due punte - scrive La Gazzetta dello Sport - cadono per una scelta precisa in una notte in cui il campionato riparte e si presenta con una sfida ad alta sensibilità. Il Toro ha bisogno di cambiare passo, soprattutto in casa dove non è ancora riuscito a vincere in Serie A". L'obiettivo è aumentare la produzione offensiva, con Oristanio che potrebbe far sedere in panchina un Vlasic fin qui poco lucido, mentre in avanti il totem d'attacco spetta ad Adams e Simeone.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport