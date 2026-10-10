L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un nuovo scenario tattico per il Toro di Abate: l'attacco a due punte. I granata hanno recuperato tutti i giocatori del reparto offensivo: "Dal capitano Zapata all’infortunato di lungo corso Pellegri. L’ultima notizia riguarda Adams, perfettamente rientrato e arruolabile". E proprio dallo scozzese che nelle prime tre di campionato ha segnato tre gol bisognerà ripartire. La sosta gli ha permesso di recuperare dall'infortunio e ora è perfettamente in condizione per tornare protagonista. La sosta è servita anche a Simeone: "Il Cholito aveva bisogno di rifiatare, di fare un tagliando generale, e durante queste settimane è segnalato pienamente rigenerato grazie a un lavoro speciale, e tagliato su misura sulle sue esigenze". Così come a Zapata che adesso può dare una spinta in più. E si rivede anche Pellegri, che domani verrà convocato per il match di lunedì contro l'Udinese. Senza dimenticare Kulenovic, che a Bologna ha regalato un punto al Toro prima della sosta. "Tutti e cinque disponibili, senza contare Vlasic, che entra più nel conto dei centrocampisti. E allora, - conclude La Gazzetta dello Sport - torniamo al punto di partenza. Toro, all’attacco: se non ora, quando?"

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