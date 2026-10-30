"Appoggio Malagò". Così La Gazzetta dello Sport in apertura. Le parole sono quelle di Urbano Cairo e l'edizione odierna del quotidiano sportivo riporta la sua intervista di ieri al Filadelfia. Il Toro è quindi pronto a confermare il voto per la presidenza della FIGC scegliendo anche questa volta Giovanni Malagò. Il presidente granata giustifica l'ex presidente del CONI: "Cosa poteva fare in soli quattro mesi?", e ancora: "Giovanni non ha avuto tempo". La Gazzetta dedica anche spazio alla ricorrenza speciale, quella delle 500 partite con Suzuki. L'azienda di motoristica è entrata in contatto con il Toro nel 2013 e da quel momento il matrimonio è sempre proseguito. Il presidente di Suzuki Italia, Nalli, ha commentato: "Cinquecento è un numero enorme, soprattutto nel mondo dello sport dove i rapporti di così lunga durata sono un'eccezione".