L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus sull'amichevole vinta ieri dal Toro per 1-0 con l'Alcione Milano grazie al rigore realizzato da Kulenovic. In particolare sono saltate all'occhio le prestazioni dei giovani schierati in campo da Abate: "Ben cinque titolari (nel primo tempo) sono ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Toro". Su tutti hanno brillato Alessio Cacciamani, schierato largo a sinistra e Andrea Luongo in mediana: "Il primo ha messo in vetrina il suo repertorio migliore con accelerazioni, sgommate, frenate e dribbling secco. Per il secondo - prosegue La Gazzetta dello Sport - la personalità c’è ed è marcata per giocare lì in mezzo, la pulizia tecnica di cui è dotato sopperisce al fisico esile e a qualche chilo in più che magari si richiede a un mediano". Infine hanno giocato titolari anche Njie, Gineitis e Dembelé, tutti cresciuti nel Toro.

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