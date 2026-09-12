L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su Rolando Mandragora. Il centrocampista del Torino è tornato a vestire la maglia granata dopo l'esperienza alla Fiorentina e il suo ritorno non poteva che essere una benedizione per la banda granata. Gol all'esordio con una botta da fuori area proprio contro la Viola e pareggio per avviare la rimonta. I numeri del giocatore sono sotto gli occhi di tutti: "Negli ultimi due campionati di Serie A (quindi i tornei 2024-2025 e 2025-2026)Rolando Mandragora è stato il secondo centrocampista italiano ad avere il valore combinato più alto nella somma di assist e gol. Nelle ultime due stagioni, Mandragora ha vestito la maglia della Fiorentina e, nelle sole partite di campionato, ha piazzato sei assist, ma il meglio lo ha fatto vedere sotto porta realizzando la bellezza di undici gol in due stagioni solo in Serie A". Solo Barella ha fatto meglio rispetto al centrocampista granata.