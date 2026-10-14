La Gazzetta dello Sport: "Il 4-4-2 aiuta, Toro più profondo"

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Torino-Udinese 2-1, i tifosi postpartita: "Primo tempo da incubo, poi..."
"Il cammino era iniziato d’estate, sottotraccia, con i primi esperimenti che sono poi sfociati nei buoni secondi tempi di Firenze e di Bologna" questo scrive La Gazzetta dello Sport sul cambiamento tattico che si è visto in Torino-Udinese: "Schierando Belghali come terzino destro, promuovendo Rodriguez a titolare sul lato opposto e con Coco e Comuzzo centrali, il tecnico ha dato un’impronta diversa anche a tutto ciò che si muove davanti alla difesa". C'è però un appunto importante da sottolineare: "Nella scelta di Abate non c’è niente di definitivo. Il tecnico ha dimostrato più volte di non essere rigido nella scelta dei moduli, per ogni occasione vuole cercare il vestito migliore".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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