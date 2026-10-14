La Gazzetta dello Sport: "Il 4-4-2 aiuta, Toro più profondo"

"Il cam­mino era ini­ziato d’estate, sot­to­trac­cia, con i primi espe­ri­menti che sono poi sfo­ciati nei buoni secondi tempi di Firenze e di Bolo­gna" questo scrive La Gazzetta dello Sport sul cambiamento tattico che si è visto in Torino-Udinese: "Schie­rando Bel­ghali come ter­zino destro, pro­muo­vendo Rodri­guez a tito­lare sul lato oppo­sto e con Coco e Comuzzo cen­trali, il tec­nico ha dato un’impronta diversa anche a tutto ciò che si muove davanti alla difesa". C'è però un appunto importante da sottolineare: "Nella scelta di Abate non c’è niente di defi­ni­tivo. Il tec­nico ha dimo­strato più volte di non essere rigido nella scelta dei moduli, per ogni occa­sione vuole cer­care il vestito migliore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.