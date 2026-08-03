La Gazzetta dello Sport analizza nell'edizione odierna la vittoria dei granata di Abate a Burnley: "Il nuovo Toro è decisamente sulla buna strada. I granata sono rientrati da Leeds con tanti appunti di viaggio interessanti: un'ora di gioco fluido, il primo abbozzo di una solidità difensiva, la spinta degli esterni, il buon innesto dei nuovi". La seconda vittoria della storia granata in terra inglese, dopo il 3-1 del 1971 contro l'Heldon arriva a dodici giorni dalla Coppa Italia: "A questo punto della stagione l'ultima cosa che conta il risultato, ma la vittoria fa sempre piacere e aiuta a rafforzare il morale".

Ulteriori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.