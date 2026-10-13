L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con l'analisi della prima vittoria del Toro in campionato all'Olimpico Grande Torino. La firma sul match contro l'Udinese porta il nome di Kulenovic che da subentrato trova il gol per la seconda gara di fila, questa volta complice un'uscita maldestra di Okoye. "Accade perché il Toro ci crede di più e accade perché se ci credi di più puoi farcela: l’attaccante croato, in campo da tre minuti, spinge i compagni verso il centro della classifica e dà sostanza, e senso, al primo urrà tra le mura di casa sfruttando l’assist del portiere friulano". Il croato così regala tre punti ai granata, dopo l'1-1 del primo tempo, con la prima rete di Bragança e la risposta di Ekkelenkamp. A prendere in mano il Toro, nella seconda frazione, però sono soprattutto i leader: Vlasic, subentrato dalla panchina e Mandragora. Entrambi giudicati come migliori in campo dal quotidiano. Fatica, invece, Comuzzo, che per La Gazzetta dello Sport è il responsabile principale della rete friulana: "Deboluccio su Ekkelenkamp già sul primo intervento, poi abbocca alla finta ed è 1-1. Si divora un gol di testa. Disattenzioni non costate care".

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