"Toro che reazione. Super reazione granata, un altro disastro viola: prima vittoria in campionato per Abate con l’ex Mandragora e Adams". L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al brillante successo del Torino sul campo della Fiorentina. Una vittoria che dà un’iniezione di fiducia e smaltisce le ansie della vigilia, arrivata al termine di un match che sembrava essersi avviato sui binari sbagliati dopo uno spavento iniziale e il vantaggio dei padroni di casa ad inizio ripresa. La risposta del gruppo di Ignazio Abate è stata rapida: "Tutto cancellato in otto minuti, nell’ultimo quarto d’ora, quando il Toro si è ripreso un match che sembrava potesse sfuggirgli. Il doppio colpo firmato dall’ex Mandragora e da 'Che' Adams ha regalato il primo successo in Serie A al nuovo allenatore granata". Fondamentali le scelte tattiche del tecnico in corsa: "Abate ha rivoluzionato l'assetto passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2. Gli innesti di Belghali e Bragança hanno garantito freschezza, respiro e creatività ad una squadra capace di dominare sul piano del palleggio e del controllo del gioco". Il quotidiano focalizza l'attenzione sui tanti motivi di interesse legati agli ex della sfida, a partire dalla prestazione maiuscola del centrocampista campano: "Rolando Mandragora, il migliore in assoluto, è il simbolo del finale di mercato: decisivo con la stoccata da fuori per il pari e applaudito pure dai suoi vecchi tifosi. Discorso opposto per Njie, subito pericoloso ad inizio gara con una chance d'oro salvata solo sulla linea dall'altro ex Fortini". In chiusura, la Gazzetta evidenzia la netta differenza di maturazione tra i due club dopo un'estate di profondo restyling: "Con 12 nuovi arrivi e il cambio in panchina, il Torino ha dimostrato maggiore equilibrio, precisione nei passaggi e personalità nel nascondere il pallone agli avversari, al contrario di una Fiorentina apparsa spaesata e contestata dai propri sostenitori. I tre punti conquistati al Franchi pongono così le basi per un cammino più fiducioso per la squadra di Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.