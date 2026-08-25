"Velocità e potenza nel Toro. E' esploso il talento di Alieu". L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sull’eccellente impatto di Alieu Njie nella sfida d'esordio stagionale contro il Milan. Nei venti minuti abbondanti giocati domenica sera all'Olimpico Grande Torino, lo svedese ha dato una vera e propria scossa alla squadra granata: "Potenza, velocità, pericolosità sotto porta, capacità di leggere la situazione e di servire i compagni: in una manciata di azioni il giovane attaccante svedese di origini gambiane ha mostrato tutte insieme quelle qualità che, nelle ultime stagioni, aveva fatto vedere soltanto a sprazzi. A 21 anni, maturato tecnicamente e tatticamente, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile granata sembra pronto a mettere a terra tutto il suo potenziale". Il quotidiano rosa ripercorre i momenti salienti della prova del classe 2005, capace di scuotere l'attacco granata nella ripresa: "Prima una fuga sulla sinistra lasciando sul posto Gila, la sterzata su De Winter e la botta di destro devia dal palo con l'aiuto di Maignan; poi la ripartenza da metà campo saltando Saelemaekers e mettendo in area un delizioso cross per Aboukhlal". Una prestazione a tutto tondo che ha incassato l'elogio di mister Ignazio Abate a fine gara: "Njie ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento. È un ragazzo che deve trovare consapevolezza nei propri mezzi e imparare a restare dentro la partita per novanta minuti". Infine, La Gazzetta dello Sport fa il punto sul programma di lavoro al Filadelfia: "Ieri il tecnico e il suo staff hanno svolto una partitella contro l’Under 18 per i calciatori poco o per nulla impiegati contro il Milan. Oggi è previsto un allenamento a ranghi completi per preparare al meglio la trasferta di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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