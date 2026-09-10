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Contro la Fiorentina, Abate ha cambiato assetto tattico a gara in corso, lanciando alcuni dei nuovi arrivati e risistemando l'assetto tattico scelto inizialmente. Come scritto su La Gazzetta dello Sport, una parte importante del cambiamento è stata l'inserimento di Daniel Bragança sul terreno di gioco: "Ignazio Abate ha cambiato la faccia del Torino, disegnando un qualcosa che prima non c’era e che potrebbe diventare un’opzione tattica importante. Con il contemporaneo ingresso di Giovanni Simeone in attacco — al posto di un difensore, Pietro Comuzzo — il tecnico è passato a un 4-3-1-2 con una forte propensione offensiva, e soprattutto, connotato da tanta qualità in mezzo al campo. E Bragança è stato un elemento chiave di questo cambiamento".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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