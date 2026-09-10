Contro la Fiorentina, Abate ha cambiato assetto tattico a gara in corso, lanciando alcuni dei nuovi arrivati e risistemando l'assetto tattico scelto inizialmente. Come scritto su La Gazzetta dello Sport, una parte importante del cambiamento è stata l'inserimento di Daniel Bragança sul terreno di gioco: "Igna­zio Abate ha cam­biato la fac­cia del Torino, dise­gnando un qual­cosa che prima non c’era e che potrebbe diven­tare un’opzione tat­tica impor­tante. Con il con­tem­po­ra­neo ingresso di Gio­vanni Simeone in attacco — al posto di un difen­sore, Pie­tro Comuzzo — il tec­nico è pas­sato a un 4-3-1-2 con una forte pro­pen­sione offen­siva, e soprat­tutto, con­no­tato da tanta qua­lità in mezzo al campo. E Bra­ga­nça è stato un ele­mento chiave di que­sto cam­bia­mento".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.