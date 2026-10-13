L'edizione odierna de La Repubblica dedica spazio alla vittoria per 2-1 del Toro contro l'Udinese. Una vittoria casalinga che mancava da cinque mesi. Il gol che sblocca il match è quello di Bragança, ma a far la voce grossa è ancora una volta Kulenovic, che segna la rete che vale i tre punti. "È stata la vittoria della paura, quella dei granata che, nonostante l'incessante appoggio della curva Maratona, hanno temuto fino all'ultimo di compromettere tre punti che pesano tantissimo, e non solo per la classifica". E' stata, però, anche la vittoria di Abate, che lascia in panchina Vlasic con coraggio e ridisegna il suo Toro con un 4-4-2, lanciando Rodriguez e Oristanio dall'inizio. In avanti, incece spazio alla coppia Adams-Simeone: "rispetto al solito, le due punte giocano vicine e cercano di coadiuvare il più possibile". Alla fine anche Vlasic subentra e si rende utile alla causa con tutta la sua qualità ed esperienza e proprio secondo La Repubblica è tra i migliori in campo.

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