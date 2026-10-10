L'edizione odierna de La Repubblica effettua un focus su Rolando Mandragora. Il classe '97 è stato convocato da Mancini in Nazionale maggiore, dove mancava da marzo 2024, ma non ha trovato neppure un minuto in campo. "Eppure sarà il perno della medianadel Toro contro l'Udinese". Mandragora al Toro non ha rivali e lo stesso Abate a Dazn lo ha confermato: "E' il nostro leader". Le chiavi del centrocampo granata, dunque, sono affidate a lui e alla sua esperienza. E un'eventuale seconda convocazione a novembre, da parte di Mancini, quando l'Italia affronterà Francia e Belgio, dipenderà soprattutto dalle prestazioni con i granata. "Mandragora dovrà tenere bene in pugno le redini del centrocampo granata. Che ha un grande bisogno di lui - sottolinea La Repubblica - per scrollarsi di dosso i tentennamenti della prima parte di campionato e iniziare a correre".

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