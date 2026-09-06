"Mandragora più Adams, il Toro suona la Viola. Vittoria in rimonta a Firenze dettata soprattutto dai nuovi arrivi: Abate raccoglie i frutti del lavoro". L'edizione odierna de La Repubblica celebra la vittoria per 2-1 del Torino al Franchi, una prestazione di grande carattere e spirito di squadra che premia le operazioni di mercato di Gianluca Petrachi e convalida la fiducia riposta nel tecnico Ignazio Abate, capace di conquistare i suoi primi tre punti in Serie A. Il quotidiano mette in primo piano la prova maiuscola di Rolando Mandragora, ex della sfida e autore del gol del momentaneo pareggio: "Il centrocampista si è auto-eletto migliore in campo senza possibilità di appello, disputando una partita sontuosa e salutando Firenze senza esultare ma riallacciando subito i fili con il pianeta granata. Grande prova d'autorevolezza anche da parte di Pietro Comuzzo, felice per il successo e convinto che da questa prestazione possa finalmente iniziare il vero campionato del Torino". Spazio poi alle dichiarazioni del tecnico Ignazio Abate, soddisfatto per la reazione del gruppo e per la compattezza mostrata nei momenti di difficoltà: "L'allenatore evidenzia come l'essenza del calcio risieda nella grande amalgama della squadra, sottolineando il gesto simbolico di Comuzzo e Ismajli pronti a confortare il portiere Perri dopo l'errore sul gol di Pellegrino. Per Abate i nuovi sei innesti portano leadership e peso a centrocampo, permettendo al gruppo di guardare avanti con maggiore levità e leggerezza". Infine, l'attenzione del giornale si sposta sul contributo dei singoli entrati nella ripresa e sulla crescita complessiva dei giovani: "Risposte positive sono arrivate dall'ingresso del Cholito Simeone e dalla firma d'autore dello scozzese Che Adams, bomber che ha il gol nelle sue corde. E pure Perri, nonostante la sbavatura, ha dimostrato tenuta mentale esordendo con orgoglio in Serie A e confermando la bontà di un progetto che punta su ragazzi determinati da aspettare e valorizzare".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.