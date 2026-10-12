L'edizione odierna de La Repubblica analizza il momento di Nikola Vlasic: "Il centrocampista croato è l'uomo in più, quello che fa trepidare Ignazio Abate nel cammino di avvicinamento alla sfida casalinga di stasera contro l'Udinese: fischio d'inizio alle 20,45, attesi 20mila spettatori". Vlasic, sottolinea La Repubblica, deve tornare ad essere l'uomo in più di Abate e del Toro, dopo un avvio di stagione in cui ha reso al di sotto delle aspettative. La ripresa del campionato, per lui, arriva dopo le scorie lasciate dalla Nazionale croata, che ha anche subito un pesante 7-0 contro la Spagna. Contro l'Udinese, resta da capire la posizione in cui Abate deciderà di schierarlo: "D'altra parte, finora, Abate ha utilizzato Vlasic da mezzala, come trequartista dietro due attaccanti ma anche a supporto della boa centrale Simeone; senza dimenticare, però, che in passato Nikola ha dimostrato di sapere fare anche la seconda punta e il mediano, l'attaccante esterno come il falso nueve".

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