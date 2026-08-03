"Vittoria di misura in casa degli inglesi del Burnley: in mostra anche Njie e Simeone. Buon debutto per Comuzzo e Comert". Così apre La Repubblica nell'edizione odierna. Un buon sommario di una partita che fa ben sperare e ripaga i ragazzi del lavoro fatto in ritiro: "Un successo che ripaga del lavoro fatto fino a oggi, sia in panchina dal tecnico e dal suo staff che da Petrachi dietro la scrivania, seppur con il consueto budget vicino allo zero". Un'altra occasione dove i giovani, Njie su tutti, hanno dimostrato di essere pronti a prendersi il nuovo Toro. Bene anche i nuovi, Comuzzo molto solido e Comert in crescita durante la partita: "Lo svizzero di origini turche ha faticato in avvio, trovando con il passare dei minuti maggior dimestichezza e serenità nel gestire le folate offensive degli inglesi, che con il passare dei minuti".