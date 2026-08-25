"Con Ilic, verso l'addio anche Pedersen e Gineitis". L’edizione odierna de La Repubblica riflette sulla sconfitta all'esordio stagionale contro il Milan, evidenziando una netta inversione di tendenza rispetto al passato recente. Nonostante la battuta d'arresto, la prestazione della squadra ha convinto per atteggiamento e temperamento: "Guardate i numeri e immaginate una partenza falsa stile un anno fa. E invece non bastano sconfitta e posizione in graduatoria per tracciare un tale parallelismo. Stavolta il discorso è diverso, l'idea di gioco si percepisce. Squadra mediocre? Sì, però combattiva: con lacune evidenti ma tanta voglia di correre e di lottare. Ecco perché la Maratona ha tributato un applauso convinto: i giocatori la maglia l'avevano sudata". Il quotidiano analizza poi l'assenza e il ruolo del presidente Urbano Cairo, sempre più defilato dalle dinamiche del club: "Mai Cairo era stato così defilato nel corso dei 21 anni di gestione. Assente alla presentazione di Abate, in ritiro a Pinzolo, in Coppa Italia e domenica sera all'esordio. Una lontananza che si accompagna alla sensazione sempre più intensa di un imminente passaggio di proprietà". Sul fronte del calciomercato, infine, il ds Petrachi deve muoversi tra entrate e cessioni per completare la rosa di Abate: "Trattative avanzate per Sebastiano Esposito e contatti per Davide Calabria, mentre proseguono i contatti per Cajuste e Bragança. Ma prima occorre vendere: piazzato Ilic al Lecce in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, l'avvicinamento di Calabria apre le porte all'addio di Pedersen, mentre è più probabile un addio di Gineitis piuttosto che di Cacciamani o Njie. Poi il bel gol di Adams potrebbe alimentare attenzioni dalla Premier".