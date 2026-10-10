"Venticinque scelte, tutte o quasi potenziali titolari". Così si apre l'edizione odierna de La Stampa, analizzando soprattutto gli esperimenti che Abate ha potuto condurre sulla sua squadra durante questa lunga sosta per le nazionali. Una sosta che gli ha anche permesso di recuperare gran parte dei giocatori che erano fuori condizione, o per infortuni o perché arrivati tardi a Torino. "Da Bragança e Belghali al totem Zapata, e pure giocatori che mancavano da un po' come Adams e Casadei. Un altro, Pellegri, l'aveva proprio perso di vista. Anche Fortini ha superato il fastidio muscolare che l'ha costretto a rientrare in anticipo dal ritiro dell'Under 21 e punta alla convocazione con l'Udinese". Abate ha bisogno di una marcia in più da parte di tutta la sua rosa, ma soprattutto da Nikola Vlasic, che a sorpresa ha steccato l'inizio di stagione. Il croato ha pagato le fatiche del Mondiale e nonostante le diverse posizioni in cui è stato schierato non è mai riuscito ad incidere. Vlasic arriva da un periodo negativo anche con la Nazionale. "Adesso il Toro per rilanciarsi. Il 10 suona la carica. In ballo - conclude La Stampa - c'è anche il suo futuro, è in scadenza di contratto ma il club ha in mano il prolungamento per un'altra stagione".

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