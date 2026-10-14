"Una bella soddisfazione" ha dichiarato Daniel Bragança al termine della partita con l'Udinese in cui ha trovato il primo gol in Serie A e con la maglia del Torino, come riportato su La Stampa: "Voglio godermi il calcio, la città e questa grande opportunità che il Torino mi sta dando". Il quotidiano scrive anche su Belghali: "Ci ha messo poco per inserirsi nel Toro e diventare un prezioso jolly nei moduli intercambiabili di Abate", poi continua: "La lunga sosta è stata utile e il primo a sfruttarla è stato proprio Belghali: è rimasto al Filadelfia a lavorare, dopo un'estate trascorsa ad aspettare la chiamata giusta dopo la retrocessione con il Verona in Serie B".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.