"Il Toro di Abate mi dà fiducia anche i ko aiutano a crescere". Così in apertura La Stampa nella sua edizione. Il quotidiano ha riportato un'intervista fatta a Giancarlo Camolese. All'ex giocatore e tecnico granata viene chiesto se dopo la sconfitta col Como il Toro fosse già tornato con i piedi per terra, ma lui non è convinto: "Dispiace per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare". E aggiunge: "Magari con un po' di fortuna sarebbe finita diversamente". L'attenzione poi si sposta su Abate e il percorso granata: "L'allenatore ha dimostrato che con il lavoro le prestazioni arrivano. Il Toro è sulla strada giusta". In particolare Camolese si dice ottimista perché ha visto disciplina tattica e perché due giocatori come Simeone e Vlasic, in difficoltà a inizio stagione, sono tornati leader, mentre Adams ha subito cominciato bene. La Stampa lascia anche spazio alla maxi squalifica da 40 giorni inflitta a Luongo.