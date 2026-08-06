"Entusiasmo, contestazione e un messaggio gridato forte e chiaro: «Cacciamani non si vende»." Esordisce così nell'edizione di oggi La Stampa che parla di un: "Filadelfia bollente - in tutti i sensi: 40 gradi e un tifo inarrestabile che sfida la calura" . Ed effettivamente nell'amichevole di ieri al Filadelfia il calore non era solo quello dato dai cuori granata che si sono presentati numerosi. Tifosi che non hanno rinunciato a farsi sentire né da un punto di vista affettivo, come detto, né per quanto riguarda le contestazioni che si sono svolte con cori e con un chiaro striscione "Vattene". Tifosi che poi ci hanno tenuto ad applaudire la squadra a fine partita per complimentarsi con il buon precampionato fatto sin qui e per dare forza in vista delle prime gare ufficiali che sembrano avvicinarsi: "Inquadrare e dare brio ad una stagione che sta per nascere con le prime sfide ufficiali: il 15 agosto c'è la Carrarese in Coppa Italia, una settimana dopo al Grande Torino arriva il Milan per la prima giornata di campionato".

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