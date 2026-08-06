L'olandese convince all'esordio dal primo minuto, il croato continua a segnare. Giornata difficile per Aboukhlal
LA TOP 5 DI TORINO-VADO
L'aria di casa fa bene al Toro, anche se decisamente più afosa rispetto a quella di Burnley, dove non c'era nemmeno stata la necessità dell'hydration break. Davanti ai quasi 3.000 tifosi del Filadelfia, la squadra di Ignazio Abate supera il Vado per 3-1 e prosegue il percorso di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese. Non è ancora il miglior Torino possibile, ma arrivano indicazioni interessanti. Ecco i top e i flop della sfida.
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