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LA TOP 5 DI TORINO-VADO

L'aria di casa fa bene al Toro, anche se decisamente più afosa rispetto a quella di Burnley, dove non c'era nemmeno stata la necessità dell'hydration break. Davanti ai quasi 3.000 tifosi del Filadelfia, la squadra di Ignazio Abate supera il Vado per 3-1 e prosegue il percorso di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese. Non è ancora il miglior Torino possibile, ma arrivano indicazioni interessanti. Ecco i top e i flop della sfida.

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