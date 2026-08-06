Cosa ne pensano i lettori di Toro News del nuovo third kit granata?
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Ora il quadro è completo: sono state mostrate ufficialmente tutte le tre divise che faranno parte del corredo del Torino Fc per la stagione 2026/27. Dopo una prima maglia con il pattern della pavimentazione della Basilica di Superga, una seconda a richiamare l'Eterna Amistad con il River Plate. E ora la terza: una maglietta sulle tonalità del blu e dell'azzurro, come era consuetudine fino a non molto tempo fa. Arriva anche il momento, però, di conoscere il parere dei tifosi.
Vi piace la nuova terza maglia del Torino? Il parere dei tifosiIl pattern scelto per la terza maglia del Torino è moderno, con un'icona ripetuta a distanze regolari. In questo caso, l'icona scelta è quella della Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino. Il colore principale della maglia è il blu scuro; il logo, gli sponsor e le scritte sono in turchese. Sul colletto classico e sulle maniche, un filo di richiamo al granata. Una maglia inedita, che può dividere. Cosa ne pensano i tifosi granata? Noi lo chiediamo a voi lettori di Toro News: votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.
Vi piace la nuova terza maglia del Torino?
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