Ora il quadro è completo: sono state mostrate ufficialmente tutte le tre divise che faranno parte del corredo del Torino Fc per la stagione 2026/27. Dopo una prima maglia con il pattern della pavimentazione della Basilica di Superga, una seconda a richiamare l'Eterna Amistad con il River Plate. E ora la terza: una maglietta sulle tonalità del blu e dell'azzurro, come era consuetudine fino a non molto tempo fa. Arriva anche il momento, però, di conoscere il parere dei tifosi.

Vi piace la nuova terza maglia del Torino? Il parere dei tifosi

Vi piace la nuova terza maglia del Torino? Sì, mi piace Carina, ma non mi entusiasma No, non mi piace Sì, mi piace 69% 42 voti Carina, ma non mi entusiasma 23% 14 voti No, non mi piace 8% 5 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Il pattern scelto per la terza maglia del Torino è moderno, con un'icona ripetuta a distanze regolari. In questo caso, l'icona scelta è quella della. Il colore principale della maglia è il blu scuro; il logo, gli sponsor e le scritte sono in turchese. Sul colletto classico e sulle maniche, un filo di richiamo al granata. Una maglia inedita, che può dividere. Cosa ne pensano i tifosi granata? Noi lo chiediamo a voi