Davide Vagnati, l'ormai ex direttore sportivo del Torino, è tornato a parlare indirettamente di Toro. Nella sua ultima intervista a SkySport incalzato dal giornalista Vagnati parla di Cacciamani. Il ds lo descrive come un giocatore professionale ed educato e queste, a suo dire, sono le basi per una crescita futura. Secondo lui sarebbe perfetto per il gioco di Gasperini perché gli ricorda molto un giovane Spinazzola. Lui lo vide quando il ragazzo era ancora in Under 18 e insieme a Vanoli scelse di portarlo in prima squadra. Cacciamani quell'anno esordì con i professionisti per poi essere ceduto in prestito alla Juve Stabia l'anno successivo. Le sue parole: "Ha grande professionalità, educazione top e questa è la base per una crescita futura. Per il gioco di Gasperini sarebbe perfetto, mi ricorda molto Spinazzola. Lo vidi in Under 18, lo portammo in prima squadra con Vanoli e ci piacque subito".