"Riconquistare la propria casa per risalire la classifica". Così si apre l'edizione odierna de La Stampa che sottolinea l'importanza della gara di stasera tra Torino e Udinese. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia (Milan, Monza e Roma), per i granata è arrivato il momento di ottenere punti anche davanti ai propri tifosi. "Ci sarà comunque un'ottima affluenza di pubblico, nonostante il momento incerto e la sfida sia in programma di lunedì sera: contro l'Udinese sono attesi ben 20mila tifosi". Nelle prossime sei partite, il Toro giocherà per ben 4 volte all'Olimpico Grande Torino, dopo l'Udinese le sfide casalinghe saranno contro Monza, Como e Lecce. "Il Toro, peraltro, al Grande Torino non vince in campionato da 5 mesi (2-1 al Sassuolo lo scorso 8 maggio) e oggi - conclude La Stampa - spera di riuscirci riformando la coppia Simeone-Adams in attacco".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa