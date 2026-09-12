Attenzione al Cholito Simeone. Non è stato un avvio di stagione da incorniciare per l'attaccante argentino. Esclusa la rete all'esordio stagionale contro la Carrarese, l'ex Fiorentina ha fatto tantissima fatica in fase offensiva. Ora c'è la Roma e chissà, magari potrebbe essere proprio il colore giallorosso a rigenerarlo. Simeone infatti ha un "ottimo" rapporto in fase realizzativa contro i Capitolini e l'edizione odierna della Stampa si sofferma su questo aspetto. "La data è la stessa, lo stadio è ugualmente Olimpico e gli avversari sono identici. Giovanni Simeone sente profumo di Roma e sogna di bissare la sua prima volta in granata, visto che il 14 settembre dello scorso anno segnò nella Capitale il gol della clamorosa vittoria del Toro". Il quotidiano poi precisa i numeri del giocatore: "Per questo lunedì sera, all’Olimpico Grande Torino, l’attaccante argentino vuole essere protagonista nel posticipo di campionato per rinfrescare il recente passato e confermarsi come miglior talismano anti-Roma. Perché non c’è solo quella rete contro i giallorossi, ma un percorso fatto di 6 gol (più 2 assist) in 17 precedenti tra campionato e coppa".

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