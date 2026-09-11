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Il pagellone del calciomercato di Serie A: tutte le squadre acquisto per acquisto, cessione per cessione. A oltre una settimana dal gong sul calciomercato di Serie A, è tempo di bilanci. Dopo settimane di trattative, colpi last minute e milioni spesi, è arrivato il momento di capire chi ha lavorato meglio e chi, invece, ha lasciato più dubbi che certezze. Qual è la squadra che ha costruito la rosa più convincente? Chi ha investito tanto senza risolvere le proprie lacune? E quali club potrebbero sorprendere, nel bene o nel male, durante la stagione? Vi abbiamo raccontato nel dettaglio il calciomercato di ogni singola squadra di Serie A in quattro episodi. Ecco a voi il pagellone definitivo: tutte e venti le squadre di Serie A in un unico articolo. E se volete trovare il Torino: cliccate questo link.

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