Il destino e l'esperienza fino adesso di quattro compagni di squadra di Cacciamani nella sua permanenza nel vivaio granata
"Cacciamani non si vende". E il Torino l'ha blindato (VIDEO)
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Cacciamani nella giornata di ieri ha rinnovato con il Torino fino al 2031, entrando ancor più in pianta stabile e nei piani della prima squadra granata. Il Toro ha blindato così uno dei suoi gioielli, prolungandogli il contratto con un accordo quinquennale e scommettendo sul proprio esterno mancino. Il classe 2007 è un giocatore che vanta un gran percorso di crescita nel vivaio di marca granata, culminato con l'esperienza in prestito alla Juve Stabia. Analizziamo ora il percorso e dove sono oggi i compagni del giocatore nato a Jesi che hanno vissuto insieme a lui una parte o tutta l'esperienza nelle categorie Under 17 e Under 18.
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