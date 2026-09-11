L'impatto di Rolando Mandragora sul Torino è stato folgorante e continua a far parlare. Su Radio TV Serie A, il canale ufficiale della Lega Serie A, Michele Danese ha proposto questa analisi: "Io penso che Rolando Mandragora sia uno dei centrocampisti più sottovalutati del nostro campionato. E' un ragazzo super coraggioso, cioé non importa il momento della partita che sta giocando, lui le responsabilità se le prende sempre e non significa solamente prendersi un tiro e lui penso che abbia il tiro da fuori migliore del nostro campionato, ma io penso che lui si prenda le responsabilità in ogni momento. Cioé, c'è da battere una punizione? C'è da battere un rigore? C'è da ribaltare un risultato? Lui è sempre pronto a farlo e lo fa vedere con l'atteggiamento. Cioè un ragazzo che in campo si comporta in questo modo significa solo una cosa: tu da compagno di squadra pensi che si possa far tutto. E' un dato di fatto, cioè lui veramente ti porta insieme e questa è una cosa super positiva. Poi ogni anno è un ragazzo che ti fa, mi pare, nelle ultime 4 o 5 stagioni, minimo 8 bonus tra gol e assist, che comunque son tanti. Io penso che veramente sia un calciatore super sottovalutato che alla Fiorentina avrebbe fatto molto comodo".